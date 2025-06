India il sopravvissuto al disastro aereo è un 40enne britannico di origine indiana | era seduto al posto 11A

Al momento è stato estratto dalle macerie e trasportato in ospedale, portando con sé il coraggio e la speranza. Vishwash Kumar Ramesh, 40 anni, ha dimostrato una forza incredibile nel sopravvivere a uno dei peggiori disastri aerei in India, lasciando un segno indelebile nell'anima di chi segue questa tragica vicenda. La sua storia è un'eterna testimonianza di resilienza e speranza in mezzo al dolore.

In alcuni video si vede raggiungere a piedi un'ambulanza. Qualche ferita, la maglia sporca di sangue, ma vigile. Il 40enne Vishwash Kumar Ramesh, cittadino britannico di origine indiana, è sopravvissuto al disastro aereo in India: era tra le 242 persone imbarcate sul Boeing 787 Dreamliner della Air India diretto a Londra Gatwick e precipitato poco dopo il decollo, schiantandosi su un college della facoltà di medicina ad Ahmedabad. Al momento è l' unico sopravvissuto all'incidente. I soccorritori non credevano di poter trovare tra i rottami dell'aereo ancora qualche passeggero in vita. La notizia è stata confermata dalla polizia locale.

"Trenta secondi dopo il decollo, c'è stato un forte rumore, poi l'aereo si è schiantato. È successo tutto così in fretta" Le prime parole del passeggero del posto 11A del volo Air India sopravvissuto alla tragedia che ha fatto centinaia di morti

