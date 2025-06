India e Ue cercano modi per lavorare insieme Ecco come

India e Unione Europea stanno rafforzando la loro partnership, cercando nuove vie di cooperazione strategica. Il primo Dialogo Strategico a Bruxelles tra il ministro indiano e l’Alta Rappresentante dell’UE segna un passo importante verso un rapporto più solido e strutturato, puntellato da incontri e iniziative congiunte su commercio e tecnologia. È evidente che questa alleanza emergente sta cambiando le regole del gioco globale, aprendo un nuovo capitolo di collaborazione internazionale.

Il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, e l’Alta Rappresentante dell’Ue, Kaja Kallas, si sono incontrati a Bruxelles per il primo Dialogo Strategico India-Ue. L’appuntamento – a tre mesi dalla visita della Commissione Europea a Nuova Delhi e nel pieno rilancio del Consiglio congiunto su commercio e tecnologia (Ttc) – consolida una dinamica bilaterale che si sta trasformando in qualcosa di più strutturale: un’alleanza fondata non solo su interessi economici, ma su un’esigenza geopolitica condivisa. I temi sul tavolo Il colloquio ha toccato quattro aree prioritarie: sicurezza e difesa (in particolare marittima), trasformazione digitale, transizione verde e stabilità regionale. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - India e Ue cercano modi per lavorare insieme. Ecco come

India e Ue cercano modi per lavorare insieme. Ecco come; India, si cercano i responsabili della strage nel Kashmir. Modi interrompe il viaggio in Arabia Saudita; Passaggio a sud-est: la scommessa di von der Leyen sull’India di Modi.

India e Ue cercano modi per lavorare insieme. Ecco come Riporta formiche.net: L’incontro tra i capi della diplomazia di India e Ue, seguito da diversi altri appuntamenti del ministro degli Esteri indiano ...