India | cade aereo con oltre 240 persone a bordo

Tragedia aerea in India: un Boeing 787 Dreamliner con oltre 240 persone a bordo si schianta poco dopo il decollo dall'aeroporto di Ahmedabad, causando una colonna di fumo nero che si innalza nel cielo. La comunità internazionale si stringe intorno alle famiglie delle vittime mentre le autorità avviano le indagini per chiarire le cause di questo drammatico incidente. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi su questa vicenda che scuote il mondo dell'aviazione.

Milano, 12 giu. (LaPresse) – Un aereo con oltre 240 persone a bordo è precipitato in India poco dopo il decollo dall’aeroporto internazionale Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad, nel Gujarat. Lo riportano i media locali. Secondo il Times of India l’aereo, un Boeing 787 Dreamliner che era diretto a Londra, è caduto sulla zona Meghani della città . Le immagini mostrano una massiccia nube di fumo nero che si alza dal luogo dell’incidente. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - India: cade aereo con oltre 240 persone a bordo

India, aereo di linea diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo: a bordo 290 passeggeri - Una tragedia aerea scuote l’India: un volo Air India diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo, coinvolgendo 290 passeggeri.

