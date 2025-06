India | Boeing condoglianze a famiglie vittime pieno supporto a indagini

In un momento di grande dolore e incertezza, Boeing si unisce al cordoglio per le vittime dell'incidente dell'Air India 171, offrendo tutto il suo supporto alle famiglie e alle autorità. La tragedia tocca profondamente anche l'intera comunità di Ahmedabad, e l’azienda si impegna a collaborare pienamente con le indagini per fare luce sulla vicenda. La nostra solidarietà è totale in questo difficile percorso di verità e giustizia.

Torino, 12 giu. (LaPresse) – “Le nostre più sincere condoglianze vanno ai familiari dei passeggeri e dell’equipaggio a bordo del volo Air India 171, così come a tutti coloro che sono stati colpiti ad Ahmedabad”. Lo dichiara in un messaggio il Ceo di Boeing, Kelly Ortberg. “Ho parlato con il presidente di Air India, N. Chandrasekaran, per offrire il nostro pieno supporto, e un team di Boeing è pronto a collaborare con l’indagine guidata dall’Ufficio Indiano per l’Investigazione sugli Incidenti Aerei (Aaib)”, spiega. “Boeing si rimetterà all’Aaib per fornire informazioni sul volo Air India 171, in conformità con il protocollo dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile delle Nazioni Unite, noto come Allegato 13”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - India: Boeing, condoglianze a famiglie vittime, pieno supporto a indagini

