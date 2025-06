India areo precipita dopo il decollo | un superstite

Tragedia aerea in India: un volo Air India, in partenza da Ahmedabad con 242 passeggeri, si schianta poco dopo il decollo su un’area residenziale, lasciando un superstite tra le macerie. Le autorità sono immediatamente intervenute per le operazioni di soccorso e indagini, mentre il paese si stringe attorno alle vittime di questa drammatica tragedia, ancora avvolta nel mistero.

Un volo Air India che trasportava 242 passeggeri si è schiantato vicino all'aeroporto di Ahmedabad in Gujarat poco dopo il decollo, su un'area residenziale.

