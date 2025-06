India areo precipita dopo il decollo Polizia | Tutti morti

Tragedia in India: un volo Air India con 242 persone a bordo si è schiantato poco dopo il decollo vicino all’aeroporto di Ahmedabad, mietendo numerose vittime tra i civili. Un dramma che scuote l’intera nazione e solleva tante domande sulla sicurezza aerea, mentre le autorità lavorano senza sosta per chiarire le cause di questa terribile tragedia.

Un volo Air India che trasportava 242 passeggeri si è schiantato vicino all’aeroporto di Ahmedabad in Gujarat poco dopo il decollo, su un'area residenziale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - India, areo precipita dopo il decollo. Polizia: “Tutti morti”

In questa notizia si parla di: india - decollo - areo - precipita

India, aereo di linea diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo: a bordo 290 passeggeri - Una tragedia aerea scuote l’India: un volo Air India diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo, coinvolgendo 290 passeggeri.

Air India, la posizione alla partenza e il rientro dei flap: i sospetti sulla dinamica. «Perché solo 1.900 metri di rincorsa?»; India, aereo diretto a Londra si schianta dopo il decollo: 242 passeggeri a bordo; Incidente Air India, c’è un superstite tra le 242 persone a bordo. “Un miracolo”. Lo schianto sullo studentato di Ahmedabad.

Aereo Air India diretto a Londra precipita subito dopo il decollo a Ahmedabad, con a bordo 242 passeggeri: " Nessun superstite". Lo riporta huffingtonpost.it: Il ministro dell'Aviazione indiano ha dichiarato lo "stato di massima allerta", aggiunggendo che "sono state mobilitate squadre di ...