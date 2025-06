India almeno 290 morti nello schianto del Boeing dopo il decollo | un solo superstite tra i passeggeri – I video

Tragedia aerea in India: 290 vite spezzate e un solo sopravvissuto tra i passeggeri del volo Air India diretto a Londra. Il disastro, avvenuto un minuto dopo il decollo dall'aeroporto di Ahmedabad, ha lasciato un'impronta drammatica nel cuore di tutti. Tra i pochi sopravvissuti, Vishwash Kumar Ramesh, miracolosamente scampato alla tragedia forse grazie al suo posto sull'aereo. Ecco cosa è successo in questa tragica notte.

Il decollo e un minuto dopo l’incidente. Sono 242 i morti tra passeggeri e membri dell’equipaggio a bordo del volo Air India, diretto a Londra Gatwick e precipitato subito dopo la partenza dall’aeroporto Sardar Vallabhai della cittĂ indiana di Ahmedabad. Ci sarebbe un solo sopravvissuto tra i passeggeri, un 40enne britannico di nome Vishwash Kumar Ramesh. Si sarebbe salvato miracolosamente forse grazie al posto che occupava sul velivolo, l’11A, vicino a un’uscita di emergenza del Boeing 787. Soccorso e portato in ospedale, ha riportato diverse ferite ma non è grave. Nel complesso però il bilancio delle vittime è peggiore del previsto, perchĂ© decine di persone sono rimaste uccise nell’ostello su cui è piombato l’aereo: le autoritĂ indiane stimano siano morte nel disastro almeno 290 persone. 🔗 Leggi su Open.online

