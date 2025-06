India aereo si schianta vicino all' aeroporto di Ahmedabad

Tragico incidente aereo si è verificato vicino all’aeroporto di Ahmedabad, in India, coinvolgendo un volo Air India diretto in Inghilterra. Le immagini mostram una colonna di fumo densa e inquietante, mentre le autorità cercano di gestire questa drammatica emergenza. Con 242 persone a bordo, l'evento ha sconvolto la nazione e acceso il dibattito sulla sicurezza dei viaggi internazionali. Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti sulle cause di questa terribile tragedia.

Un aereo di linea della compagnia Air India si è schiantato nell'area di Meghani, nella città indiana di Ahmedabad, vicino all'aeroporto locale. Il volo era diretto in Inghilterra. In alcuni video condivisi online e citati dai media locali, si vede una enorme colonna di fumo provenire dall'area dell'aeroporto di Adani. La tv indiana parla di 242 persone a bordo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - India, aereo si schianta vicino all'aeroporto di Ahmedabad

In questa notizia si parla di: aeroporto - india - aereo - vicino

