India aereo si schianta dopo il decollo a bordo 242 passeggeri

Una tragedia si è consumata in India poco dopo il decollo: un Boeing 787 di Air India con oltre 240 passeggeri a bordo si è schiantato, lasciando sgomento e incertezza. La drammatica notizia ha colpito l'intera nazione e il mondo dell'aviazione, mentre le autorità indiane avviano le indagini per capire le cause di questa terribile emergenza. Un passo importante verso la verità e la sicurezza dei cieli.

Ahmedabad, 12 giu. (askanews) - C'erano oltre 240 passeggeri a bordo del Boeing 787 di Air India del volo Ahmedabad-Londra, precipitato oggi poco dopo il decollo. Lo riporta il Times of India. La Direzione generale dell'Aviazione Civile (DGCA) dell'India ha confermato che 242 persone erano a bordo dell'aereo precipitato nel Paese, tra cui due piloti e dieci assistenti di volo. "Il 12 giugno 2025, il B787 VT-ANB di Air India, in servizio sul volo AI-171 da Ahmedabad a (Londra) Gatwick, si è schiantato subito dopo il decollo da Ahmedabad. A bordo dell'aereo si trovavano 242 persone, tra cui 2 piloti e 10 assistenti di volo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - India, aereo si schianta dopo il decollo, a bordo 242 passeggeri

