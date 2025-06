India aereo precipita su uno studentato | 242 a bordo Oltre 300 morti

Una tragedia colossale scuote l’India: un aereo di linea si schianta poco dopo il decollo da Ahmedabad, precipitando su uno studentato e seminando il caos tra le vittime. Con oltre 160 morti e un solo sopravvissuto finora, il dramma evidenzia la fragilità della sicurezza aerea e lascia un paese intero in lutto. La speranza ora è che si possano fare luce sulle cause di questa terribile catastrofe.

Il volo di linea è caduto subito dopo il decollo dalla città indiana di Ahmedabad, finendo su un ostello che ospita medici specializzandi. Per ora è stato trovato un solo sopravvissuto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - India, aereo precipita su uno studentato: 242 a bordo. Oltre 300 morti

In questa notizia si parla di: india - aereo - precipita - studentato

India, aereo di linea diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo: a bordo 290 passeggeri - Una tragedia aerea scuote l’India: un volo Air India diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo, coinvolgendo 290 passeggeri.

Precipita in India aereo diretto a Londra Il volo AI171 di Air India è precipitato su una zona residenziale subito dopo il decollo da Ahmedabad e ha preso fuoco. Era diretto a Londra con 242 persone a bordo, tra cui molti cittadini britannici. La corrispondente Na Vai su Facebook

Aereo si schianta su uno studentato in India. Oltre 200 morti (VIDEO); Incidente aereo in India, oggi: volo con 242 persone per Londra si schianta su uno studentato dopo il decollo. «Un sopravvissuto a bordo, vittime anche a terra»; Aereo di Air India caduto su un ostello dopo il decollo, un sopravvissuto tra i 242 passeggeri: dove era seduto – I video.

India, aereo precipita su uno studentato: 242 a bordo. Oltre 290 morti Segnala msn.com: Il volo di linea è caduto subito dopo il decollo dalla città indiana di Ahmedabad, finendo su un ostello che ospita medici specializzandi.