India aereo precipita su uno studentato | 242 a bordo Oltre 290 morti

Tragedia sfiorata in India: un aereo di linea si schianta appena decollato da Ahmedabad, coinvolgendo uno studentato di medici specializzandi. Oltre 240 le vite coinvolte e un solo sopravvissuto, testimone silenzioso di un disastro che scuote il paese. La comunità piange, mentre le cause dell’incidente sono ancora ignote. Restate con noi per aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

Il volo di linea è caduto subito dopo il decollo dalla cittĂ indiana di Ahmedabad, finendo su un ostello che ospita medici specializzandi. Per ora è stato trovato un solo sopravvissuto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - India, aereo precipita su uno studentato: 242 a bordo. Oltre 290 morti

