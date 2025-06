India aereo precipita con 242 persone a bordo Il video

Tragedia in volo: un aereo di Air India con 242 persone a bordo è precipitato appena dopo il decollo da Ahmedabad, diretto in Inghilterra. L’incidente sconvolge le autorità e le famiglie dei coinvolti, mentre le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa drammatica vicenda. Restate aggiornati per scoprire cosa si scoprirà nelle prossime ore.

Roma, 12 giugno 2025 - Un aereo di linea della compagnia Air India diretto in Inghilterra è precipitato subito dopo il decollo dalla città indiana di Ahmedabad. Lo riporta la Tv indiana, che parla di 242 persone a bordo. "Il volo AI171, operato sulla tratta Ahmedabad-Londra Gatwick, è stato coinvolto in un incidente oggi, 12 giugno 2025. Stiamo attualmente verificando i dettagli e condivideremo ulteriori aggiornamenti il prima possibile". Lo conferma Air India sui social. Il video dello schianto. Visuals coming are very disturbing. May God protect everyone who was on the Air India Plane???? #planecrash pic. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - India, aereo precipita con 242 persone a bordo. Il video

