India aereo per Londra si schianta dopo il decollo su uno studentato | 242 a bordo La polizia | Tutti morti vittime anche a terra

Una tragedia senza precedenti scuote l'India, dove un aereo proveniente da Ahmedabad si è schiantato subito dopo il decollo, coinvolgendo anche uno studentato e causando un numero incalcolabile di vittime tra passeggeri e persone a terra. Con 242 persone a bordo, tra cui cittadini indiani, britannici, canadesi e portoghesi, l'incidente rappresenta una perdita devastante, lasciando il paese e il mondo in lutto. È un dramma che ci invita a riflettere sulla sicurezza del volo e sull'importanza della prevenzione.

L'aereo si è schiantato vicino all'aeroporto di Ahmedabad, hanno riferito le emittenti locali. Secondo una fonte alla Reuters a bordo viaggiavano almeno 169 passeggeri indiani, 53 britannici, un canadese e 7 portoghesi . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - India, aereo per Londra si schianta dopo il decollo su uno studentato: 242 a bordo. La polizia: «Tutti morti, vittime anche a terra»

Un aereo di linea Boeing 787 Dreamliner della compagnia Air India partito dall'aeroporto Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad e diretto a Londra Gatwick è precipitato pochi minuti dopo il decollo nei pressi della città di Meghani. A bordo oltre 200 passegg

L'aereo dell'Air India diretto a Londra è precipitato poco dopo il decollo da Ahmedabad risulta essere precipitato su un'area residenziale. A bordo c'erano 242 persone. Lo riferisce la Bbc, citando fonti indiane.

Un aereo della Air India è precipitato nella mattinata di giovedì 12 giugno subito dopo il decollo dall'aeroporto di Ahmedabad, come riportato dai media del paese.