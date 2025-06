India aereo di linea diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo | a bordo 290 passeggeri

Una tragedia aerea scuote l’India: un volo Air India diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo, coinvolgendo 290 passeggeri. L’incidente, avvenuto nei pressi di Meghani, apre una ferita profonda e solleva interrogativi sulla sicurezza. Le autorità sono già al lavoro per chiarire le cause di questa drammatica perdita. Continuate a seguire per aggiornamenti su questa terribile tragedia.

L'aereo, della Air India, era partito dall'aeroporto di Ahmedabad ed era diretto a Londra: è precipitato pochi minuti dopo il decollo nei pressi della città di Meghani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

