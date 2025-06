India aereo caduto | modello di Boeing 787 più venduto di sempre

Tragedia in India: un aereo Boeing 787 della compagnia Air India è precipitato, segnando il crollo del modello di fusoliera larga più venduto di sempre. Con oltre un miliardo di passeggeri trasportati in meno di 14 anni, il Dreamliner ha rivoluzionato l’aviazione commerciale. Ma cosa è successo davvero? Scopriamo insieme i dettagli di questa drammatica vicenda e le implicazioni per il settore aeronautico mondiale.

L’ aereo caduto in India della compagnia Air India è il modello di Boeing 787 più venduto di sempre. Sul suo sito internet Boeing scrive infatti che si tratta dell’ aereo a fusoliera larga “più venduto di tutti i tempi”. “In meno di 14 anni – viene spiegato da Boeing – la flotta del 787 Dreamliner ha trasportato più di un miliardo di passeggeri, una crescita più veloce di qualsiasi altro jet widebody nella storia dell’aviazione. La tecnologia leader del settore crea notevoli opportunità per le compagnie aeree di tutto il mondo e migliora notevolmente l’esperienza di viaggio. Una struttura composita più leggera e robusta consente alle compagnie aeree di ridurre il consumo di carburante fino al 25% rispetto agli aerei che sostituisce”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - India, aereo caduto: modello di Boeing 787 più venduto di sempre

In questa notizia si parla di: boeing - india - aereo - venduto

India, aereo Boeing 747 diretto a Londra precipita poco dopo decollo da aeroporto Ahmedabad, morti i 242 passeggeri – VIDEO - Una tragedia aerea scuote l'India: un Boeing 747 diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo dall'aeroporto di Ahmedabad, con 242 persone a bordo.

Boeing, nel 2024 vendite calate di oltre un terzo; Così la Russia rimedia le parti per i suoi aerei: «Centinaia di spedizioni, nonostante le sanzioni»; Aerei, sanzioni, triangolazioni. Le forniture occidentali alla Russia tramite società indiane.

Incidente aereo India, cosa è successo: il Boeing 787 all'avanguardia, i contatti persi pochi secondi dopo il decollo, il mayday lanciato dal pilota Si legge su msn.com: body) utilizzato come aeroplano di linea per voli a medio e lungo raggio, sviluppato ...