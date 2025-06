Indagini senza sosta su Vasile Frumuzache il killer delle escort | si scava per trovare nuove vittime

Le indagini attorno a Vasile Frumuzache, il killer delle escort romene, continuano senza sosta. Nuovi scavi nel giardino dell’assassino alimentano la paura di ulteriori vittime nascoste sotto terra. Gli investigatori sono determinati a fare chiarezza, scavando nel passato oscuro di quest’uomo che potrebbe aver sepolto altri segreti. Le ricerche si intensificano, alimentando tensione e speranza di giustizia. Restate aggiornati con DayItalianews.

Scavi nel giardino dell'assassino: si temono altri omicidi. Le indagini attorno a Vasile Frumuzache, l'uomo accusato di aver ucciso Denisa Paun e Ana Maria Andrei, non si fermano. Le autorità hanno avviato nuovi scavi nel giardino della sua abitazione, nella convinzione che l'uomo possa aver ucciso altre donne, seppellendole nello stesso luogo in cui sono stati ritrovati i corpi delle due escort romene. Le ricerche si stanno allargando anche alla provincia di Trapani, in Sicilia, dove Frumuzache ha vissuto fino al 2022 prima di trasferirsi a Monsummano Terme. Gli inquirenti ipotizzano un possibile passato criminale ancora nascosto.

