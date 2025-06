Indagine Ausl Cisl | Non da oggi lanciamo allarmi ripetuti

una sorpresa, ma piuttosto una conferma delle criticità che da tempo richiedono attenzione e trasparenza. La recente indagine della Procura, che coinvolge figure di vertice, dipendenti e private, evidenzia come siano ancora troppi i margini di miglioramento nel settore sanitario e nelle gare pubbliche. È ora di agire con decisione per garantire legalità, correttezza e tutela per tutti i cittadini.

La notizia dell’ultima indagine della Procura che coinvolge 20 persone tra vertici Ausl, dipendenti e manager di società private per presunte irregolarità nell’aggiudicazione di gare d’appalto per un valore di 7 milioni di euro, oltre alla gestione di fondi Pnrr per 17 milioni, non rappresenta. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Indagine Ausl, Cisl: «Non da oggi lanciamo allarmi ripetuti»

