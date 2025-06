Incubo sulla Tirano-Milano per un guasto a Carnate | treni cancellati e ritardi fino a 90 minuti

Un inizio di giornata da incubo per i pendolari lombardi: treni cancellati e ritardi fino a 90 minuti sulla linea Tirano - Milano causati da un guasto a Carnate. La frustrazione si fa sentire tra chi desiderava raggiungere Milano in orario, ma si è trovato bloccato in stazioni e mezzi di fortuna. Una situazione che mette alla prova la pazienza di chi ogni giorno affronta il tragitto, sottolineando l’urgenza di interventi efficaci e tempestivi.

Lecco, 12 giugno 2025 – Brutto risveglio per i pendolari lombardi. Mattina da incubo sulla linea dei treni Tirano - Sondrio - Lecco – Milano oggi giovedì 12 giugno 2025. A causa di un guasto all’altezza di Carnate (in provincia di Monza e Brianza) si sono registrati pesanti ritardi e cancellazioni di treni. Il treno 2811 (LECCO 05:46 - MILANO CENTRALE 06:40) e il 2812 (MILANO CENTRALE 06:20 - TIRANO 08:52) non sono partiti. I viaggiatori diretti a Milano sono stati indirizzati sul treno 2813 (SONDRIO 05:30 - MILANO CENTRALE 07:43), quelli diretti a Tirano (Sondrio) sul treno 2814 (MILANO CENTRALE 07:20 - TIRANO 09:52). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incubo sulla Tirano-Milano per un guasto a Carnate: treni cancellati e ritardi fino a 90 minuti

