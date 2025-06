Incredibile insistono coi migranti

Nel cuore delle zone progressiste, il quinto referendum ha suscitato un acceso dibattito sull’immigrazione, rivelando tensioni e opinioni contrastanti. Tra proteste e dichiarazioni incendiarie, emerge un panorama politico e sociale complesso, dove le emozioni si scontrano con i principi di apertura e inclusione. La polemica di Ilaria Salis accende ulteriormente i riflettori su un tema caldo che non smette di dividere l’Italia. Continua a leggere per scoprire cosa si nasconde dietro queste controversie.

Nelle riserve progressiste delle ztl il quinto referendum è andato forte. È lì che abitano i negazionisti dell'immigrazione. Intanto la Ilaria Salis dà di matto: «Fanculo la bianchezza».

Incredibile, insistono coi migranti; Maurizio Belpietro.

Brevi & brevissime immigrazione Come scrive ilmanifesto.it: Fondazione Ismu, 53% migranti sono cattolici In base alle ultime ricerche sul campo la Fondazione Ismu ha rilevato che la maggior parte dei migranti presenti in Italia, il 53%, sono cristiani.