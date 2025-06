Incontro tra Sala e Kaladze ex Milan sindaco di Tbilisi Scoppia la polemica | Georgia Stato autoritario

quale si è accesa una vivace polemica. La visita di Kaladze, ex calciatore e ora figura politica di spicco, ha sollevato dubbi sulla reale natura del suo ruolo nel governo georgiano, accusato di autoritarismo. Questo incontro tra le due città ha messo in luce tensioni e riflessioni sul futuro democratico della Georgia, alimentando un dibattito internazionale che non può essere ignorato.

L'ex calciatore del Milan Kakha Kaladze, nella sua veste di sindaco di Tbilisi, capitale della Georgia, ha viaggiato a Milano, la città in cui ha mietuto successi calcistici, per incontrare il sindaco Beppe Sala e partecipare alla cerimonia di apertura del Consolato generale della Georgia, alla.

Georgia, Kaladze è il nuovo sindaco di Tbilisi Riporta repubblica.it: Una partita che non avuto bisogno dei supplementari quella giocata da Kakha Kaladze per l'elezione a primo cittadino della capitale della natia Georgia ...