Incontro tra il questore Solimene e il vicesindaco Piccin

iniziativa per rafforzare la collaborazione tra le forze dell’ordine e l’amministrazione locale. Durante l’incontro, sono stati affrontati temi cruciali per la sicurezza della città e sono state condivise strategie per garantire un ambiente più sicuro e accogliente per tutti i cittadini. Un momento di confronto che conferma l'impegno congiunto per il benessere della comunità pordenonese e il rafforzamento delle relazioni istituzionali.

Nella mattinata del 12 giugno il vicesindaco del Comune di Pordenone, Mara Piccin, si è recata presso la Questura per rivolgere un saluto istituzionale al questore Giuseppe Solìmene. L'incontro si è svolto in un clima di dialogo costruttivo e ha rappresentato un'importante occasione di.

