Incontro con lo scrittore brasiliano Paulo Scott

In occasione del suo tour europeo, lo scrittore brasiliano Paulo Scott sarà a Firenze per presentare la traduzione italiana di "Il mare delle cose ultime", romanzo vincitore del Premio Jabuti e finalista al Booker Prize. Come dichiarato dall’autore, quest’opera è «un romanzo, senza soluzioni semplicistiche...» Un appuntamento imperdibile per gli amanti della letteratura contemporanea, che promette di immergere i lettori in un viaggio tra emozioni e riflessioni profonde.

