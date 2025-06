incontri fitness e cure gratuite porte aperte alla grotta giusti

Preparati a vivere un’esperienza di benessere unica e coinvolgente alla Grotta Giusti di Monsummano, sabato 14 giugno. Non si tratta della solita giornata all’insegna del relax: sarà un’occasione per riscoprire il vero vivere bene attraverso incontri fitness, cure gratuite e attività rigeneranti. Prenota ora e lasciati sorprendere da una giornata all’insegna del buon vivere, tra natura, spa e benessere totale.

Non è la solita giornata dedicata al benessere, ma qualcosa di più, quella che Grotta Giusti a Monsummano ha organizzato per sabato 14 giugno in occasione della giornata mondiale dedicata al vivere bene. Il resort termale di Monusmmano ha in programma eventi gratuiti, su prenotazione, che vanno dal rituale dell’acqua, alla passeggiata nel verde, ma non mancano sessioni di meditazione, di cura della pelle e massaggi e acquagym nella piscina termale. La giornata comincia alle 8 con il percorso Vita, una camminata fitness di 40 minuti nel parco che circonda il resort con partenze alle ore 8, 8.40, 9. 🔗 Leggi su Lanazione.it