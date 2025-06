Incidenti stradali | tamponamento tra tir in A1 nel Senese morto un autista

Un drammatico incidente sulla A1 nel Siena, nella notte tra giovedì e venerdì, ha causato la tragica morte di un autista e coinvolto tre tir carichi di generi alimentari. Un tamponamento improvviso ha messo in allarme le autorità e i soccorsi, evidenziando la pericolosità delle strade italiane. La sicurezza stradale è più che mai una priorità: cosa si può fare per prevenire simili tragedie?

Firenze, 12 giu. (LaPresse) – Incidente nella notte sull'autostrada A1 Milano-Napoli, al chilometro 411 in direzione nord, nel territorio del comune di Chiusi, in provincia di Siena. Tre mezzi pesanti che trasportavano generi alimentari sono rimasti coinvolti in un tamponamento, avvenuto poco prima dell'una. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Siena, supportati da personale e mezzi provenienti dai comandi di Terni e Perugia. L'intervento si è reso necessario per liberare un autista rimasto incastrato all'interno della cabina di uno dei mezzi coinvolti. Nonostante i soccorsi immediati, l'uomo è stato estratto già privo di vita e il decesso è stato constatato dai sanitari del 118.

