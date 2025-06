Incidenti in calo nel primo trimestre ma il prefetto frena | Presto per dire se sia merito della Città 30 | VIDEO

Nel primo trimestre del 2025, la provincia di Bologna registra un cauto miglioramento: gli incidenti stradali sono in calo, ma il prefetto Ricci mette in guardia sulla rapidità di attribuire il merito alla cittadinanza o a specifiche misure. Durante l’Osservatorio provinciale, si è sottolineato come i dati siano incoraggianti, ma ancora da analizzare con attenzione. La strada verso una mobilità più sicura richiede tempo e approfondimento.

Nel primo trimestre del 2025 (da gennaio a marzo) gli incidenti stradali nella provincia di Bologna sono diminuiti sensibilmente. A comunicarlo è il prefetto Enrico Ricci, durante la riunione dell’Osservatorio provinciale sull’incidentalità stradale che si è tenuta in prefettura giovedì 12 giugno. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Incidenti in calo nel primo trimestre, ma il prefetto frena: “Presto per dire se sia merito della Città 30” | VIDEO

Incidenti in calo nel primo trimestre, ma il prefetto frena: “Presto per dire se sia merito della Città 30” | VIDEO; Salerno, dopo la morte del 20enne a Giovi il Comune al prefetto: «Autorizzi gli autovelox»; Sicurezza stradale: riunito in prefettura l'osservatorio provinciale.

Incidenti in calo nel primo trimestre, ma il prefetto frena: “Presto per dire se sia merito della Città 30” | VIDEO Si legge su bolognatoday.it: Ricci: “La maggior parte degli incidenti è urbana, e ridurre la velocità riduce anche i danni”.