Incidenti a Bologna e provincia calano del 28% quelli per eccesso di velocità | i dati

Gli incidenti stradali legati all’eccesso di velocità a Bologna e provincia registrano un calo del 28% nel primo trimestre del 2025, con 915 episodi rispetto ai 1270 dello stesso periodo dell’anno precedente. Un trend positivo che si riflette anche sui feriti e sui decessi, entrambi in diminuzione. Questi dati offrono uno sguardo promettente sulla sicurezza stradale, ma sottolineano anche l’importanza di continuare a promuovere comportamenti responsabili alla guida.

Bologna, 12 giugno 2025 – Sono 915 gli incidenti stradali dipendenti dall’ eccesso di velocità del primo trimestre 2025. Un calo del 28% rispetto ai 1270 dello stesso periodo del 2024. In calo anche i feriti ( da 941 nel 2024 a 705 quest’anno) e i morti (da 11 a 7) nelle strade della provincia. Quello dello scorso anno è l’unico anno paragonabile al 2025, in quanto negli anni precedenti sono stati diversi i fattori che hanno inciso su un numero basso di incidenti. Per questo, secondo le istituzioni presenti in Prefettura durante la presentazione dell’Osservatorio, “i dati dal 1° gennaio 2025 al 31 marzo sono importanti e confortanti”, se rapportati al 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidenti a Bologna e provincia, calano del 28% quelli per eccesso di velocità: i dati

