Incidente sul lavoro | morto operatore ecologico

Una tragedia che scuote la comunità di Valmontone: un operatore ecologico di 40 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro, coinvolgendo il mezzo di raccolta dei rifiuti. La scena si è consumata davanti agli occhi di tutti, lasciando un vuoto nel cuore di chi conosceva e stimava questa persona. Una perdita inaccettabile che ci ricorda quanto sia fondamentale rafforzare le misure di sicurezza sul lavoro.

Tragedia sul lavoro alle porte di Roma. Un uomo è morto nella mattinata di giovedì 12 giugno a Valmontone. La vittima, un 40enne, dipendente di una ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti, è deceduto in un incidente con il mezzo in cui si trovava. Il dramma si è consumato in piazza. 🔗 Leggi su Romatoday.it