Incidente sul lavoro la responsabilità è del datore o del dipendente?

L’incidente sul lavoro rappresenta una sfida cruciale per aziende e dipendenti, con responsabilità ben definite e spesso oggetto di controversie legali. Secondo il Testo Unico del 2008, il datore di lavoro ha il dovere di garantire salute e sicurezza, pena conseguenze penali. La formazione adeguata sui rischi diventa quindi un’arma fondamentale per prevenire incidenti e tutelare tutti gli attori coinvolti, ponendo le basi per un ambiente lavorativo più sicuro e responsabile.

Così come previsto dal Testo unico del 2008, il datore di lavoro ha degli obblighi in materia di salute e sicurezza che non vanno assolutamente sottovalutati. Non rispettarli, o rispettarli solo parzialmente, significa esporsi a conseguenze anche penali per eventuali incidenti e infortuni dei dipendenti. Anzi, se violato, il dovere di formazione in merito (anche) ai rischi legati allo svolgimento delle mansioni contrattuali, può divenire un vero e proprio boomerang per l’azienda, con ripercussioni economiche non indifferenti. Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con una sentenza dello scorso aprile, la n. 🔗 Leggi su Quifinanza.it