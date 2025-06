Incidente stradale donna travolta da uno scooter davanti al Lido Napoli

Un grave incidente stradale si è verificato oggi a Pozzuoli, davanti al Lido Napoli, coinvolgendo una donna travolta da uno scooter. Le forze dell'ordine e i soccorritori sono intervenuti prontamente sul luogo. La vittima, trasportata d'urgenza in ospedale, sta affrontando un momento critico. La comunità è con il fiato sospeso, sperando in un esito positivo e nell’avvio di misure per garantire maggiore sicurezza sulle strade.

Incidente stradale oggi a Pozzuoli, precisamente a Lucrino, nei pressi del Lido Napoli. Una donna è stata investita da un centauro guidato da un giovane. Sul posto carabinieri e polizia municipale. La vittima è stata soccorsa da una ambulanza del 118. Le sue condizioni di salute non.

