Incidente nella notte | auto contro un platano dopo il concerto famiglia in ospedale

Un violento incidente ha sconvolto la tranquilla notte di Codigoro tra giovedì 11 e venerdì 12, quando un'auto si è schiantata contro un platano lungo via Pomposa Nord. A bordo, una famiglia composta da padre, madre e figlio di 15 anni, che tornavano dal concerto. L'evento ha portato immediatamente all’intervento dei soccorsi e all’ospedale, dove sono state avviate tutte le cure del caso, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Violento incidente nella notte. E’ quanto accaduto tra giovedì 11 e venerdì 12 all’altezza di via Pomposa Nord, nell’abitato di Codigoro. Secondo quanto ricostruito, sull’auto in questione viaggiava una famiglia composta da padre (45 anni), madre (41 anni) e figlio (15 anni). I tre stavano. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Incidente nella notte: auto contro un platano dopo il concerto, famiglia in ospedale

In questa notizia si parla di: incidente - notte - auto - famiglia

Altro tragico incidente stradale nella notte: 59enne in scooter si scontra con un mezzo militare. Morto sul colpo. La tragedia a Roma - Nella notte tra il 13 e il 14 maggio, Roma è stata scossa da un tragico incidente stradale. Un uomo di 59 anni, le cui iniziali sono M.

SS 121: scontro auto-autocarro, due feriti Incidente stradale, nella notte, sulla Strada Statale 121, al chilometro 14 + 800, in territorio di Belpasso, direzione Catania. Due i mezzi coinvolti : una Volkswagen Golf e un autocarro. A rimanere ferite, in maniera non Vai su Facebook

Incidente nella notte: auto contro un platano dopo il concerto, famiglia in ospedale; Un uomo di 56 anni è la vittima innocente di una folle fuga; Bmw in fuga per evitare un controllo travolge l’auto di una coppia: morto il marito, grave la moglie.

Incidente nella notte: scooter contro auto, morto un 18enne Scrive msn.com: La città si stringe intorno alla famiglia Disabato per la perdita del ...