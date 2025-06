Incidente mortale sull' A1 | Capaccio piange Nicola si indaga

Una tragedia scuote Capaccio: Nicola Gnazzo, 53 anni, ha perso la vita in un incidente sull’A1, coinvolto in un tamponamento a catena tra tre mezzi pesanti. La comunità piange il suo esempio di dedizione e professionalità mentre le indagini cercano di chiarire le cause di questo drammatico evento. La perdita di Nicola lascia un vuoto profondo, ricordando l’importanza della sicurezza sulle strade e il valore di ogni vita umana.

Era originario di Capaccio Paestum, il camionista 53enne Nicola Gnazzo, vittima di un incidente stradale, ieri sera, sull'autostrada A1. Con il suo tir, l'uomo è rimasto coinvolto nel tamponamento a catena tra 3 mezzi pesanti, sulla carreggiata nord tra Fabro e Chiusi, in direzione Firenze.

