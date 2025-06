Incidente in via Rio Sparto | un' auto si ribalta dopo lo scontro con un' altra macchina FOTO

Un incidente spettacolare scuote il quartiere San Donato: questa mattina, alle 11.15, due auto si sono scontrate in via Rio Sparto, causando il ribaltamento di una Panda rossa. Attimi di paura e apprensione tra i passanti e i residenti che hanno assistito alla scena. Fortunatamente, nessuno sembra aver riportato ferite gravi, ma l’incidente ha evidenziato ancora una volta l’importanza della guida attenta e responsabile. La situazione è sotto controllo, ma le immagini parlano chiaro: la sicurezza stradale è una priorità .

Attimi di paura, nella mattina di giovedì 12 giugno, su via Rio Sparto a causa di un incidente avvenuto, intorno alle 11.15, all’incrocio con via Luigi Einaudi, nel quartiere San Donato. Due auto si sono scontrate e nell’impatto una delle due macchine, una Panda di colore rosso, si è ribaltata. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Incidente in via Rio Sparto: un'auto si ribalta dopo lo scontro con un'altra macchina [FOTO]

