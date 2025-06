Incidente all' altezza di Erchie | auto sbanda e sfonda la recinzione metallica si indaga

Tensione e apprensione si sono diffuse nel pomeriggio lungo la statale 163 "Amalfitana" a Erchie, dove un incidente ha scosso la tranquillità locale. Un'auto, per motivi ancora da chiarire, ha sbattuto contro il parapetto, sfondando la recinzione e mettendo a rischio la sicurezza dei passanti. Fortunatamente, le barriere di protezione hanno evitato un esito più grave. Le indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto e garantire la sicurezza futura.

Tensione, nel pomeriggio, lungo la statale 163 "Amalfitana", all'altezza di Erchie. Per cause da accertare, infatti, un'auto è finita contro il parapetto che delimita la carreggiata, sfondando la recinzione. Proprio le barriere di protezione hanno evitato che la vettura precipitasse nel vuoto.

