Incidente Air India l’unico sopravvissuto era seduto davanti | si riapre il dibattito sui posti più sicuri in caso di schianto

L’incidente aereo di Air India riaccende il dibattito sui posti più sicuri in volo. Vishwash Kumar Ramesh, unico sopravvissuto, era seduto al posto 11A, spesso ritenuto tra i più sicuri grazie alla posizione strategica e allo spazio extra. Ma quanto contano realmente i posti aerei nella sicurezza in caso di emergenza? La vicenda invita a riflettere su ciò che le statistiche spesso non raccontano.

Roma, 12 giugno 2025 - Vishwash Kumar Ramesh, 40enne cittadino britannico di origini indiane unico sopravvissuto allo schianto del Boeing 787-8 dell'Air India, ha rimesso in discussione quanto dicono le statistiche sui posti più sicuri su un aereo. Il superstite infatti era seduto al posto 11A, che nel Dreamliner si trova per primo dietro ai posti di Prima Classe, quindi davanti, dal lato del finestrino e con uno spazio extra per le gambe. Vishwash però ne è uscito indenne, mentre il fratello seduto accanto a lui sarebbe tra le vittime, fatto che ha riaperto il dibattito su quali siano i posti più sicuri in caso di incidente aereo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Incidente Air India, l’unico sopravvissuto era seduto davanti: si riapre il dibattito sui posti più sicuri in caso di schianto

"Trenta secondi dopo il decollo, c'è stato un forte rumore, poi l'aereo si è schiantato. È successo tutto così in fretta", solo le prime parole del passeggero del posto 11A del volo Air India sopravvissuto alla tragedia che ha fatto centinaia di morti.

