Incidente Air India indagini a tutto campo | il pilota ha sbagliato manovra? Ecco cosa sappiamo

Un tragico incidente scuote l’India: il volo AI 171, un Boeing 787 Dreamliner di Air India, si è schiantato poco dopo il decollo da Ahmedabad, causando una tremenda esplosione in un’area residenziale. Con 242 persone a bordo, le indagini sono in pieno svolgimento e si concentrano su un possibile errore del pilota durante la manovra di decollo. Cosa emerge finora e quali sono le prossime tappe delle indagini?

Un Boeing?787?8 Dreamliner di Air?India, volo AI?171, si è schiantato oggi nei sobborghi di Ahmedabad pochi istanti dopo il decollo dalla pista 23 dell’aeroporto Sardar Vallabhbhai Patel, con 242 persone a bordo. Il velivolo ha emesso un segnale MAYDAY e perso quota a soli 625 piedi, poi è precipitato in un’area residenziale, provocando un’esplosione tra le abitazioni. Al momento le indagini sul disastro aero sono ininterrotte. Al vaglio degli inquirenti ci sono molti fattori. Secondo quanto riportano fonti indiane, il Boeing aveva iniziato il decollo non dalla testata, ma da circa metà pista, lasciando meno spazio — circa 1. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Incidente Air India, indagini a tutto campo: il pilota ha sbagliato manovra? Ecco cosa sappiamo

