incidente aereo in india volo con oltre 200 persone si schianta dopo il decollo

Tragedia aerea in India: un volo di Air India, con oltre 200 passeggeri a bordo, si è schiantato poco dopo il decollo dall’aeroporto di Ahmedabad, diretto a Londra. Le immagini drammatiche mostrano il velivolo perdere quota e precipitare tra le abitazioni, generando allarme e dolore. Si temono feriti gravi e numerose vittime, mentre le autorità stanno ancora indagando sulle cause di questa drammatica sciagura.

Un aereo di Air India si è schiantato all’aeroporto di Ahmedabad, città dell’India occidentale, pochi minuti dopo il decollo. Sul mezzo, che era diretto a Londra, c’erano oltre 200 persone. A dare la notizia diverse emittenti locali, che hanno diffuso alcune immagini che mostrano il velivolo perdere quota e precipitare in un’ area residenziale, con detriti in fiamme e un denso fumo nero che si è alzato nel cielo vicino all’aeroporto. Si temono vittime. Ancora sconosciute le cause dell’accaduto. Air India flight that crashed in Ahmedabad was carrying at least 242 people #???? ???????????????????:?????????????????????????????????????????????????????????????? 242??????????????????????????????????????????????????????? pic. 🔗 Leggi su Lettera43.it