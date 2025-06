Incidente aereo in India le prime parole del sopravvissuto | Circondato dai morti

In un drammatico scenario che ha sconvolto l’India, Vishwash Kumar Ramesh, soprannominato il "passeggero del miracolo", emerge come l’unico sopravvissuto tra i 242 a bordo del tragico incidente aereo ad Ahmedabad. Circondato dal dolore e dalla perdita, le sue prime parole raccontano una storia di speranza e resilienza in un momento di profondo smarrimento. La sua testimonianza apre uno squarcio di umanità in una tragedia senza precedenti.

"Quando mi sono alzato, c'erano corpi tutt'intorno a me": sono queste le prime parole del passeggero sopravvissuto all'incidente aereo di Ahmedabad, nella regione indiana del Gujarat. Vishwash Kumar Ramesh, cittadino britannico, che si era recato in India p Vai su Facebook

