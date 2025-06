Incidente aereo in India il racconto del 40enne sopravvissuto

In un dramma che ha sconvolto l’India, Vishwas Kumar Ramesh, 40 anni, condivide il suo incredibile racconto di sopravvivenza dopo lo schianto del Boeing 787 dell’Air India. Un’esperienza che nessuno dimenticherà, fatta di attimi di puro terrore e di una lotta per la vita che ha lasciato tutti senza parole. La sua testimonianza illumina le emozioni e la forza umana nei momenti più bui, offrendo uno sguardo unico su un evento così tragico e sorprendente.

Incidente aereo in India, il racconto di Vishwas Kumar Ramesh, un 40enne sopravvissuto allo schianto del Boeing 787 dell’Air India. Si chiama Vishwas Kumar Ramesh, 40 anni, un superstite dell’incidente aereo in India. «Trenta secondi dopo il decollo, c’è stato un forte rumore e poi l’aereo si è schiantato. È successo tutto così in fretta», dice parlando con l’Hindustan Times. «Quando mi sono alzato, c’erano corpi intorno a me. Avevo paura. Mi sono alzato e sono scappato. C’erano pezzi dell’aereo ovunque. Qualcuno mi ha afferrato e mi ha messo in ambulanza e mi ha portato in ospedale», racconta l’uomo. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Incidente aereo in India, il racconto del 40enne sopravvissuto

In questa notizia si parla di: aereo - india - incidente - racconto

India, aereo di linea diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo: a bordo 290 passeggeri - Una tragedia aerea scuote l’India: un volo Air India diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo, coinvolgendo 290 passeggeri.

Un Boeing 787 Dreamliner dell'Air India diretto a Londra è precipitato oggi su un'area residenziale a pochi secondi dal decollo dalla città indiana di Ahmedabad. L'aereo ha colpito uno studentato della BJ Medical College causando vittime sia tra i passeggeri Vai su Facebook

Solo corpi intorno a me, sono scappato via: il racconto del sopravvissuto all'incidente aereo in India; I disastri aerei in India dal 1973 all’incidente aereo di oggi del Boeing 787 di Air India; I 15 peggiori incidenti aerei con i Boeing: da Tenerife all'India.

Aereo caduto in India, il racconto del sopravvissuto: «Ero seduto accanto a mio fratello, mi sono risvegliato circondato dai morti» ilmattino.it scrive: Si chiama Vishwas Kumar Ramesh ed è l'unico sopravvissuto alla schianto aereo che nelle scorse ore ha coinvolto un Boeing 787 della compagnia Air India: l'incidente ha ...