Incidente aereo in India i precedenti degli ultimi 10 anni

Negli ultimi dieci anni, il cielo non è stato sempre un luogo di sicurezza assoluta. Dall’incidente del Boeing 787 di Air India al recente disastro aereo avvenuto dopo il decollo da Ahmedabad, le tragedie aeree continuano a ricordarci quanto sia importante la prevenzione e la sicurezza nel settore dell’aviazione. Esploriamo insieme i principali episodi degli ultimi dieci anni, per capire meglio come prevenire future tragedie e proteggere vite umane.

Lo schianto subito dopo il decollo del volo AI171 di Air India, un Boeing 787 Dreamliner con 242 persone a bordo, diretto da Ahmedabad, nello Stato del Gujarat nel nord-ovest dell’India, all’aeroporto di Londra Gatwick, è solo l’ultimo di una serie di incidenti aerei avvenuti negli ultimi anni. Di seguito alcuni degli episodi principali degli ultimi dieci anni: 2025 30 gennaio: un volo operato da Psa Airlines per conto di American Airlines con 64 persone a bordo è precipitato nel fiume Potomac a Washington DC dopo essersi scontrato con un elicottero militare in volo di addestramento con tre soldati. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Incidente aereo in India, i precedenti degli ultimi 10 anni

Il volo dell'Air India AI171 diretto a Londra Gatwick è precipitato giovedì con 242 persone a bordo (secondo quanto comunica la polizia locale) ad Ahmedabad, nello Stato del Gujarat, in India. L'incidente aereo è avvenuto fuori dal perimetro dell'aeroporto.

