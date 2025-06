Incidente aereo in India c' è un sopravvissuto | Mi sono risvegliato circondato dai morti È successo tutto così in fretta

Un incidente aereo in India ha sconvolto tutti: Vishwas Kumar Ramesh, l'unico sopravvissuto, si è risvegliato circondato dai corpi delle vittime, con tutto accaduto in un lampo. La tragica tragedia coinvolge un Boeing 787 di Air India, lasciando dietro di sé dolore e domande senza risposta. La sua testimonianza offre uno sguardo unico sulla catastrofe e sul coraggio di chi combatte per la vita anche nelle situazioni più disperate.

Si chiama Vishwas Kumar Ramesh ed è l'unico sopravvissuto alla schianto aereo che nelle scorse ore ha coinvolto un Boeing 787 della compagnia Air India: l'incidente ha causato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Incidente aereo in India, c'è un sopravvissuto: «Mi sono risvegliato circondato dai morti. È successo tutto così in fretta»

"Trenta secondi dopo il decollo, c'è stato un forte rumore, poi l'aereo si è schiantato. È successo tutto così in fretta" Le prime parole del passeggero del posto 11A del volo Air India sopravvissuto alla tragedia che ha fatto centinaia di morti Vai su Facebook

Disastro aereo in India, trovato superstite: "C'erano corpi tutt'intorno a me" Si legge su iltempo.it: C'è un sopravvissuto allo schianto del volo della Air India precipitato ad Ahmedabad.