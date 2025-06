Incidente aereo in India c' è un solo sopravvissuto | il miracolo del passeggero del posto 11 A Un rumore a 30 secondi dal decollo

Un dramma aereo in India lascia un solo superstite tra le 242 persone a bordo: il passeggero del posto 11, sopravvissuto miracolosamente dopo un terribile incidente. Quando il rumore ha squarciato il silenzio a soli 30 secondi dal decollo, nessuno avrebbe immaginato che lui sarebbe uscito vivo. Camminando con fatica, ma con vita ancora al suo fianco, si staglia come simbolo di speranza e resistenza in un evento così sconvolgente.

Cammina sulle sue gambe, pur zoppicando, l'unico superstite fra le 242 persone che erano a bordo del Boeing 787 dell'Air India diretto a Londra precipitato giovedì 12 giugno.

