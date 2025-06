Incidente aereo in India c' è un solo sopravvissuto | il miracolo del passeggero del posto 11 A Oltre 300 vittime

In un drammatico incidente aereo in India, il volo C-232 ha lasciato solo un superstite tra le oltre 300 vittime. Il passeggero del posto 11, miracolosamente sopravvissuto, cammina zoppicando tra le macerie, testimone silenzioso di una tragedia che ha sconvolto migliaia di cuori. La sua straordinaria resilienza rappresenta un raggio di speranza in un evento così devastante, ricordandoci quanto sia fragile la vita e il potere della speranza.

Cammina sulle sue gambe, pur zoppicando, l'unico superstite fra le 242 persone che erano a bordo del Boeing 787 dell'Air India diretto a Londra precipitato giovedì 12 giugno.

"Quando mi sono alzato, c'erano corpi tutt'intorno a me": sono queste le prime parole del passeggero sopravvissuto all'incidente aereo di Ahmedabad, nella regione indiana del Gujarat. Vishwash Kumar Ramesh, cittadino britannico, che si era recato in India

