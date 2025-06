Incidente aereo Air India | superstite trovato tra i 242 passeggeri del Boeing 787

Un miracolo tra le tragedie aeree: un superstite è stato individuato tra i 242 passeggeri del Boeing 787 di Air India precipitato a breve distanza dal decollo a Ahmedabad, diretto a Londra. Dopo le prime speculazioni, le autorità confermano che almeno una persona è sopravvissuta, offrendo un barlume di speranza in un momento di grande dolore. La ricerca dei superstiti e le cause dell’incidente sono ora al centro delle attenzioni internazionali.

Vi sarebbe almeno un superstite fra le 242 persone che erano a bordo del Boeing 787 dell' Air India diretto a Londra precipitato oggi su un'area residenziale a pochi secondo dal decollo dalla città indiana di Ahmedabad, a differenza delle valutazioni iniziali della polizia. Lo riferiscono i media locali, citando un investigatore secondo cui un passeggero, seduto al posto 11A, risulta essere stato soccorso miracolosamente ancora in vita e portato in ospedale. Non sono chiare al momento le sue condizioni, né le prospettive di sopravvivenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Incidente aereo Air India: superstite trovato tra i 242 passeggeri del Boeing 787

