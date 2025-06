Incidente a Monghidoro motociclista finisce in una scarpata | al Maggiore in gravi condizioni

Un grave incidente stradale scuote Monghidoro, nel cuore della provincia bolognese. Oggi, alle 13.30, un motociclista alla guida di una potente Yamaha ha rischiato la vita finendo in una scarpata durante un giretto tra amici. Le sue condizioni sono gravi e ora si attende con ansia l’intervento dei soccorritori. La dinamica resta da chiarire, ma l’episodio ci ricorda quanto la strada possa essere imprevedibile e pericolosa.

Monghidoro (Bologna), 12 giugno 2025 - Ennesimo grave incidente stradale sulle arterie di viabilità della provincia  bolognese. Verso le 13.30 di oggi un motociclista è finito in una scarpata, pare dopo aver perso il controllo della moto, una Yamaha di grossa cilindrata, su cui viaggiava. Il ragazzo, sulla trentina, stava percorrendo con altri motociclisti, la Fondovalle Savena in direzione di Monghidoro, poco prima del bivio che conduce anche a Castel dell'Alpi. A un certo punto, all'altezza della frazione di Fradusto, per cause ancora in via di accertamento, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, sbandando e uscendo di strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it