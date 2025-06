Inchiesta sui falsi invalidi la Cgil | Sconcerto e preoccupazioni per le prescrizioni

L'inchiesta sui falsi invalidi ha acceso i riflettori su un sistema in crisi, suscitando sconcerto e forte preoccupazione. La CGIL denuncia come le continue prescrizioni minino il valore del lavoro della società civile, compromettendo la lotta contro le frodi e danneggiando chi fa davvero fatica. È un campanello d’allarme che richiede interventi urgenti per tutelare onestà e dignità , perché il rispetto delle regole deve essere la base di una società equa e giusta.

"Sconcerto e preoccupazione per le continue prescrizioni: così si svilisce il lavoro della società civile. È con profonda amarezza e preoccupazione che apprendiamo l'esito del procedimento penale legato alla cosiddetta 'Carica delle 104' di Agrigento, che ha visto ben 37 imputati uscire indenni.

