Inchiesta fondi pubblici revocata richiesta di arresto all' ex assessore Delli Noci

L’ex assessore Alessandro Delli Noci torna libero, dopo che i pm di Lecce hanno revocato la richiesta di arresto nell’ambito di un’indagine su presunte irregolarità legate ai fondi pubblici. La vicenda ha suscitato grande attenzione e riaperto il dibattito sulla gestione trasparente delle risorse pubbliche in Puglia. La decisione segna un importante punto di svolta, lasciando aperti nuovi scenari nel quadro delle indagini in corso.

E' stata revocata dai pm della Procura di Lecce la richiesta di arresto per l'ex assessore pugliese allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci nell'ambito di un'inchiesta su una presunta associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, turbativa e frode di finanziamenti pubblici.

