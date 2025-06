Inceneritori in Sicilia Morfino M5s | Modello gestione rifiuti scellerato

La Sicilia si trova al centro di un acceso dibattito sulla gestione dei rifiuti, con l’installazione di inceneritori che sollevano numerose preoccupazioni sulla salute pubblica e l’ambiente. La deputata M5s Daniela Morfino denuncia un modello scellerato, che mette a rischio i territori di Palermo e Catania, e chiede un cambio di rotta. È ora di scegliere soluzioni sostenibili per tutelare il nostro futuro e quello delle prossime generazioni.

Palermo, 11 giu. – “Esprimo forte rammarico per quanto sta avvenendo in Sicilia dove, con i progetti di realizzazione degli inceneritori a Palermo e Catania, Schifani procede in direzione ostinata e contraria alla salute dei territori”. Lo dichiara in una nota la deputata M5s Daniela Morfino. 🔗 Leggi su Palermotoday.it