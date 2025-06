Incendio Parma appartamento in fiamme | salvi donna e figli

Una notte drammatica a Parma: un incendio scoppiato in un appartamento ha messo a rischio la vita di una donna di 45 anni e del suo bambino di 7 anni. Grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri, madre e figlio sono stati tratti in salvo, anche se entrambi hanno subito un’intossicazione da fumo. La lotta per la loro vita continua, mentre le vite cambiano all’improvviso in un istante...

Nella notte di giovedì 12 giugno un incendio è scoppiato in un appartamento a Parma, in cui si trovavano una donna di 45 anni e il figlio di 7. I Vigili del fuoco e i Carabinieri sono intervenuti tempestivamente e, nonostante il fumo denso e il calore intenso, sono riusciti a entrare nell’abitazione e mettere in salvo i due. Entrambi sono stati intossicati dal fumo: la donna è in gravi condizioni in rianimazione, mentre il bambino è sotto osservazione in pediatria all’Ospedale Maggiore di Parma. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Incendio Parma, appartamento in fiamme: salvi donna e figli

