Incendio nell' attico si è concluso nella notte il lungo intervento dei Vigili del fuoco Danni ingenti

Un grave incendio ha devastato l'attico di via Elsa Morante in zona Case Finali, con un intervento dei vigili del fuoco durato tutta la notte. Danni ingenti e operazioni complesse hanno messo a dura prova le squadre di Forlì-Cesena, che hanno lavorato incessantemente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. È stato un grande sforzo collettivo volto a contenere i danni e garantire la sicurezza dei residenti.

Pompieri al lavoro dalle 16 del pomeriggio di mercoledì fino a notte inoltrata per spegnere l'incendio divampato in un attico di via Elsa Morante, in zona Case Finali. Lunghe e difficoltose le operazioni di spegnimento e di bonifica da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Incendio nell'attico, si è concluso nella notte il lungo intervento dei Vigili del fuoco. Danni ingenti

In questa notizia si parla di: incendio - attico - notte - vigili

TRAGEDIA A CASSANO DELLE MURGE: DUE FRATELLI PERDONO LA VITA IN UN INCENDIO IN VIA VITTORIO EMANUELE Un drammatico incendio ha causato la morte di due fratelli, Vito e Rosa Coppi, rispettivamente di 38 e 33 anni, nella serata di ieri. Vai su Facebook

Incendio nell'attico, si è concluso nella notte il lungo intervento dei Vigili del fuoco. Danni ingenti; Cesena, incendio nell’attico: concluso nella notte lo spegnimento dopo 10 ore di lavoro VIDEO; Incendio a Cesena, fiamme sul tetto: evacuato condominio in via Elsa Morante.

Cesena, incendio nell’attico: concluso nella notte lo spegnimento dopo 10 ore di lavoro VIDEO Si legge su corriereromagna.it: Dopo 10 ore di lavoro, si sono concluse nella notte le operazioni di spegnimento e di bonifica da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco di ...