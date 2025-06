Incendio nella notte in via Massari donna gravissima | ferito il figlio di 9 anni

Una notte drammatica a Parma: un vasto incendio scoppiato in un appartamento di via Massari ha sconvolto la tranquillit? della zona. Donna gravissima e il suo bambino di 9 anni sono stati feriti gravemente, lasciando la comunit? sotto shock. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire, mentre i soccorritori lottano per salvare le vite coinvolte. La cittadinanza si stringe attorno alle vittime, sperando in un pieno recupero.

Un grosso incendio si è sviluppato nella notte all'interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina di via Massari a Parma- nella zona di via Duca Alessandro - ed ha provocato il ferimento gravissimo di una donna e del figlio, un bambino di 9 anni. Erano le due e mezza della nottata. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Incendio nella notte in via Massari, donna gravissima: ferito il figlio di 9 anni

